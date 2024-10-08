“عام حرب المدن”، خبير استراتيجي: استهداف المدنيين الإسرائيليين يجبر تل أبيب على قبول الهدنة

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، إنه بعد مرور عام من عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضي، فإن العدو الصهيونى لم يحقق أهدافه فى قطاع غزة، سواء بالإفراج عن الرهائن والأسرى، أو تدمير بنية المقاومة بشكل كامل، وهو ما لم يحدث، وظلت المقاومة باقية رغم التضحيات وفقدان 42 ألف فلسطينى أغلبهم من النساء والأطفال، وهذا ليس عيب المقاومة، وإنما عيب الكيان الصهيونى العدوانى الذى هو فى مجمله عسكري، وليس مدنيًّا، وعلينا ألا ننخدع فى ذلك فالحرب مازالت قائمة.

استهداف المدنيين سيحرك الداخل الإسرائيلي لإسقاط نتنياهو

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، فى تصريح لـ “فيتو”، أنه لن تحدث هدنة إلا إذا تم ضرب المدنيين الإسرائيليين كما تفعل إسرائيل، فلو أن إيران والمقاومة اللبنانية والفلسطينية ركزت على المدن الكبيرة فى إسرائيل، وخاصة تل أبيب ومفاعل ديمونة، ووجهت ضربات مركزة، عندها سيتحرك الداخل الإسرائيلى وسيسقط نتنياهو، وستحدث الهدنة، أما هذه الحروب طويلة المدى التى تقوم على استنزاف العدو رغم أهميتها إلا أنها لن تدفع إسرائيل للهدنة الا اذا تم قذف المدن الإسرائيلية واستهداف المدنيين الإسرائيليين رغم أن إسرائيل كلها عسكريون.

ضرب المدنيين فى مدنهم سيجبر إسرائيل على الهدنة

وتابع الخبير الاستراتيجي: لابد من التركيز على ضرب المدنيين فى مدنهم، وهي المرحلة المطلوبة من المقاومة، ومن إيران التى يتطلب الوضع الحالى تدخلها بشكل أكبر واستهداف المدنيين، وهذا سيجبر إسرائيل على الهدنة، أما خلاف ذلك فسوف تستمر حرب الاستنزاف للعام الثانى، مطالبا بأن يكون العام الثانى هو “عام حرب المدن” حتى يتم إيلام إسرائيل بمثل ما توجع أهالى غزة وبيروت.

المقاومة هى التي ستحكم القطاع مستقبلا

وواصل حديثه، قائلا: إن من سيحكم غزة مستقبلا فهى المقاومة التى اختارها اهل غزة خاصة أن الصمود له ثمن كبير، وبالتالى فإن المقاومة الفلسطينية هي التي ستتولى الحكم فى غزة وليس عباس او غيره، خاصة أن إسرائيل دفعت 150 مليار دولار فى العام الأول للحرب، فضلا عن لجوء قادتها إلى المخابئ، إضافة إلى أن غلاف غزة أصبح بعيدا عن الاستيطان، لكن اسرائيل لن تتألم إلا إذا ضرب المدنيين.