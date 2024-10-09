هيئة البث الإسرائيلية: 3 جرحى في عملية طعن شمال تل أبيب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمواقع مختلفة في الخضيرة شمال تل أبيب.

إصابة ٣ أشخاص في عملية طعن بإسرائيل

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين في عملية الطعن حالته حرجة، في حين أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن منفذ العملية انسحب من المكان.

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