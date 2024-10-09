الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: 3 جرحى في عملية طعن شمال تل أبيب

شرطة الاحتلال الإسرائيلي،
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن    بمواقع مختلفة في الخضيرة شمال تل أبيب.

إصابة ٣ أشخاص في عملية طعن بإسرائيل 

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين في عملية الطعن حالته حرجة، في حين أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن منفذ العملية انسحب من المكان.

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تل أبيب إسرائيل عملية طعن الجيش الإسرائيلي

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إصابة 5 إسرائيليين في عملية طعن بمدينة حولون قرب تل أبيب (فيديو)

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