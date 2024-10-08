الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مسؤولون في تل أبيب: قدرات إسرائيل محدودة لضرب البرنامج النووي الإيراني

النووي الإيراني،فيتو
النووي الإيراني،فيتو

غزة الآن، سلطت صحيفة “نيويورك تايمز ” الضوء على تصريحات مسئولين إسرائيليين أوضحا من خلالها أن قدرات إسرائيل لا تزال محدودة لضرب البرنامج النووي الإيراني.

إيران تواصل دعم أذرعها في المنطقة

 وقبل وقت سابق أكد  وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن عملية 7 أكتوبر أعادت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء، وأن معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره، مضيفا:" إيران ستواصل دعم أذرعها في المنطقة".

وحذر وزير الخارجية الإيراني فى كلمة له منذ قليل، إسرائيل من  القيام بأي مغامرة ضد إيران، وعلى الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد.

 

إيران تهدد بالرد على أي هجوم إيراني

 وقال: “ الإسرائيليون يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها، وسنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية، في الوقت والمكان المناسبين دون تسرع".

وناشد المجتمع الدولي بسرعة التحرك  لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

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