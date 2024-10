مهرجان الجونة السينمائي، مشاركة قوية للمخرجات العربيات بمسابقات الدورة السابعة (صور)

يحرص مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقه على دعم المخرجات العربيات، من خلال إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة بأفلامهم وإبداعاتهم في مختلف مسابقات المهرجان، حيث يحافظ المهرجان على هذا النهج الذي اتخذه منذ بدايته بالدورة الأولى عام 2017.

المشاركة النسوية في مهرجان الجونة السينمائي

وخلال دورة العام الجاري 2024 والمقرر انعقادها في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تشارك باقة من المخرجات العربيات بأعمالهن في مسابقات المهرجان المتنوعة، حيث تأتي تفاصيل هذه الأفلام والمشاركات كالتالي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

1- الفستان الأبيض

The Inevitable Journey To Find A Wedding Dress

جيلان عوف | مصر | 2024 | العربية | 69 د

تنطلق وردة في رحلة بحث حثيثة عن فستان زفافها عشية يوم عرسها، وسرعان ما يتحول ذلك البحث إلى رحلة لاكتشاف الذات، إذ تواجه علاقتها بالقاهرة وعلاقتها بنفسها.

عمل أول | عرض عالمي أول

2- شكرًا لأنك تحلم معنا!

Thank You for Banking with Us!

ليلى عباس | فلسطين، ألمانيا، السعودية، قطر، مصر | 2024 | العربية | 92 د

عندما يتوفى الأب تاركًا مبلغًا كبيرًا في البنك، تضع الشقيقتان خلافاتهما جانبًا وتتحدان لمواجهة القانون المُستمَد من الشريعة الذي يمنح أخيهما ضِعف ميراث الواحدة منهما.

مهرجان لندن السينمائي

عمل أول

3- ماء العين

Who Do I Belong To

مريم جعبر | تونس، فرنسا، كندا | 2024 | العربية | 120 د

في قرية منعزلة شمال تونس، تجد عايشة نفسها مُحاصَرة بين أمومتها وبحثها عن الحقيقة، حين يعود ابنها من الحرب مع زوجته الغامضة الحامل، مُهددًا بفرض الظلام على كامل القرية.

مهرجان برلين السينمائي الدولي: المسابقة الرئيسية

عمل أول

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

1- رفعت عيني للسما

The Brink of Dreams

ندى رياض، أيمن الأمير | مصر، فرنسا، الدنمارك، قطر، السعودية | 2024 | العربية | 100 د

في قرية نائية في جنوب مصر، تتمرد مجموعة من الفتيات على العادات فتُشكِّلن فِرقة من الفتيات فقط لأداء العروض المسرحية في الشارع.

مهرجان كان السينمائي: جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، ومسابقة أسبوع النقاد

عمل ثانٍ

2- إحكيلهم عَنَّا

Tell Them about Us

رند بيروتي | ألمانيا، الأردن، السعودية | 2024 | العربية، الألمانية، الإنجليزية | 92 د

في ألمانيا، تشق مجموعة من المراهِقات العربيات والكرديات طريقهن وسط تعقيدات التمييز المُقنَّع والضغوط العائلية، وبجرأة يعرضن أحلامهن وصراعاتهن أمام الكاميرات.

مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية | مهرجان سالونيك الدولي للأفلام الوثائقية

عمل أول

3- موت بلا رحمة

Death without Mercy

وعد الخطيب | المملكة المتحدة | 2024 | العربية | 85 د

عائلتان سوريتان تجمعان خيوط المأساة وتكشفان عن الفساد والأكاذيب وعدم كفاءة الحكومة التي أدت إلى تفاقم كارثة زلزال فبراير/شباط 2023 ونجم عنها وفاة 50 ألف شخص جنوب تركيا.

مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية

4- نحن في الداخل

We Are Inside

فرح قاسم | لبنان، قطر، الدنمارك | 2024 | العربية | 177 د

بعد 15 عامًا من الغياب، تعود فرح إلى طرابلس اللبنانية لتمكث مع والدها الكهل، فتلك فرصتها الأخيرة لتصبح جزءًا من عالمه. يحاول الاثنان إيجاد لغة مشتركة لمحادثتهما الختامية.

مهرجان فيزيون دو ريل السينمائي الدولي: تنويه خاص في مسابقة الأفلام الدولية الطويلة

عمل أول

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

1- أمانة البحر

A Promise to the Sea

هند سهيل | مصر، السويد | 2024 | العربية | 15 د

بعد وفاة والدة زين، وفي أثناء مراسم التحضير للدفن، يسرق زين جثة والدته لكي يحقق حلمها الذي طال انتظاره. يبتعد بسيارته عن قريته المتواضعة ليبدأ رحلة ستغير حياته إلى الأبد.

2- ما بعد

Upshot

مها حاج | فلسطين، إيطاليا، فرنسا | 2024 | العربية | 33 د.

مها وسليمان، زوجان يعيشان في مزرعتهما المنعزلة، حيث يعتنيان بمحصول والحيوانات وينغمسان في نقاش اختيارات أبنائهما، إلى أن يظهر في الصورة غريب يعكر صفو حياتهما مُعيدًا إليها ماضٍ أليم.

مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي: الفهد الذهبي في مسابقة أفلام المؤلف القصيرة.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

بوستر الدورة السابعة من مهرجان الجونة، فيتو

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.