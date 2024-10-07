مهرجان الجونة السينمائي، دعم كبير للمواهب الناشئة في عالم الصناعة بالدورة السابعة

يواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التزامه بدعم المواهب السينمائية الناشئة، وذلك من خلال منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تعد مظلة رعاية هامة لصناع الأفلام الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

دعم سيني جونة للمواهب الناشئة

وأقدم مهرجان الجونة في دورة العام الجاري 2024، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، على توسيع دائرة دعمه ورعايته للمواهب وذلك من تقديم المخرجين والمنتجين مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية.

وتُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.

وتتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، فيتو

مشروعات منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

المشروعات المختارة ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

ويحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

الأعمال المختارة في دورة 2024

وكانت لجنة من الخبراء السينمائيين قد راجعت في وقت سابق هذه الطلبات، واختيارت 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشروعات روائية طويلة، و6 مشروعات وثائقية طويلة)، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (4 أفلام روائية طويلة، و4 أفلام وثائقية طويلة).

وتم الاختيار بناءً على محتوى المشروع، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، وإمكانية التنفيذ المالية.

الأعمال المختارة تروي حكايات تمثل 13 بلدًا عربيًا، بشراكة مع تسع دول غربية، ستتنافس على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.

لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

وتضم لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام كل من:

أمجد أبو العلاء - مخرج ومنتج - السودان

لمياء قيقة – ناقدة وأكاديمية والمدير الفني لأيام قرطاج السينمائية - تونس

ناديا دريستي – خبيرة في صناعة السينما ومؤسسة برنامج لوكارنو برو -سويسرا.

قائمة جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024

- شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير.

- شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج.

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART

- 10000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من لاجوني فيلم برودكشن

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رد ستار فيلمز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من إم بي سي ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من جامعة ESLSCA

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من O West

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من The Sound of Egypt

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من هير ستوري فيلمز

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد

- 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد

- إقامة إبداعية لصانع أفلام في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت

- دعوتين لحضور مهرجان سينمائي فرنسي من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي

- 50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution

- دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية

- دعوة موجهة لمشروع في التطوير للمشاركة في معمل راوي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

- دعوة موجهة لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج للمشاركة في معمل موزاييك من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

- دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA

- دعوة لحضور سوق الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي تغطي الاعتماد وتكاليف السفر بقيمة 1500 يورو وعضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA وIEFTA

- 23000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بي ميديا برودكشنز

- 20000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بيج بانج ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز

- دعوة لمشروع فيلم وثائقي في مرحلة التطوير للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي الأوروبي (ميديميد).

جوائز سيني جونة 2023، فيتو

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.