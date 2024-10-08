استمرار العملية البرية الإسرائيلية في جباليا لليوم الرابع على التوالي

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية بمواصلة عملياتها البرية في مخيم جباليا لليوم الرابع على التوالي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

استمرار العملية البرية في جباليا

كما تتمركز الآليات الإسرائيلية في عدة مناطق وهي:

منطقة التوغل الرئيسية المنطلقة من السياج الفاصل شرقي جباليا وحاصرت منطقة عزبة عبد ربه، واتجهت إلى شارع صالة مزايا خلف مدارس الأونروا "أبو زيتون".

واتجهت القوات الإسرائيلية غربا وتتمركز الآليات في محيط نادي خدمات جباليا وأجرت عمليات تجريف هناك.

ومن ثم دخلت الآليات الإسرائيلية منطقة القصاصيب من الجهة الغربية للنادي وتسيطر بالقوة النارية حتى مقبرة الفالوجا.



كما تحوم نيران القناصة والطائرات المسيرة "كواد كابتر" وسط المخيم والمناطق الغربية منه، وتمنع تحرك المواطنين حتى شماله (ما بعد شارع العجارمة).

خطورة الوضع في جنوب مخيم جباليا

وبحسب تقارير اخبارية تصل خطورة الوضع الي جنوب مخيم جباليا حتى قرب مفترق "الجرن" والمناطق الشرقية منه والغربية (أرض النعنع)، وفيما يتعلق بالمناطق الغربية لمخيم جباليا فقد تقدمت الآليات من السياج الفاصل منطقة "زيكيم" تجاه العامودي وتتمركز حاليا في محيط دوار التوام وتسيطر بالنار على طول الشارع شرقا حتى دوار أبو شرخ، وهناك خطورة في المناطق الغربية لبئر النعجة.