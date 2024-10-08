استمرار العملية البرية الإسرائيلية في جباليا لليوم الرابع على التوالي
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية بمواصلة عملياتها البرية في مخيم جباليا لليوم الرابع على التوالي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.
استمرار العملية البرية في جباليا
كما تتمركز الآليات الإسرائيلية في عدة مناطق وهي:
منطقة التوغل الرئيسية المنطلقة من السياج الفاصل شرقي جباليا وحاصرت منطقة عزبة عبد ربه، واتجهت إلى شارع صالة مزايا خلف مدارس الأونروا "أبو زيتون".
واتجهت القوات الإسرائيلية غربا وتتمركز الآليات في محيط نادي خدمات جباليا وأجرت عمليات تجريف هناك.
ومن ثم دخلت الآليات الإسرائيلية منطقة القصاصيب من الجهة الغربية للنادي وتسيطر بالقوة النارية حتى مقبرة الفالوجا.
كما تحوم نيران القناصة والطائرات المسيرة "كواد كابتر" وسط المخيم والمناطق الغربية منه، وتمنع تحرك المواطنين حتى شماله (ما بعد شارع العجارمة).
خطورة الوضع في جنوب مخيم جباليا
وبحسب تقارير اخبارية تصل خطورة الوضع الي جنوب مخيم جباليا حتى قرب مفترق "الجرن" والمناطق الشرقية منه والغربية (أرض النعنع)، وفيما يتعلق بالمناطق الغربية لمخيم جباليا فقد تقدمت الآليات من السياج الفاصل منطقة "زيكيم" تجاه العامودي وتتمركز حاليا في محيط دوار التوام وتسيطر بالنار على طول الشارع شرقا حتى دوار أبو شرخ، وهناك خطورة في المناطق الغربية لبئر النعجة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.