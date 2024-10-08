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خارج الحدود

إصابة إسرائيلية وتضرر عدة منشآت في حيفا جراء صواريخ حزب الله

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

 أصيبت إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بجروح متوسطة، كما تضررت عدة منشآت في قصف حيفا، جراء الصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا، بعد الكلمة التي ألقاها نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم.

 

إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بالتزامن مع خطاب قاسم، سمع دوي صافرات الإنذار في حيفا، حيث تم رصد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ، كما طلب من السكان الدخول إلى المناطق المحمية.

وذكرت القناة 12 أن ما لا يقل عن 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا والكريوت.

 وأكد نائب الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن “الحزب سينجز انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية وسنعلن ذلك في حينه”.

 

القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة

 وقال خلال كلمته اليوم: “القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وتخطينا الضربات”.

وأضاف: “إن حرب العدو على حزب الله لن تمس إرادته وتصميمه على المواجهة”.

شدد قاسم، على أن "الاجتماع الكبير من قبل الكيان الصهيوني ومعه أمريكا هو للضغط علينا من أجل أن نخشى ونخاف ونحن لن تخشى ولن نخاف".

وأردف: "إنني أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الشهيد السيد حسن نصرالله، لكننا نستلهم من عنفوانه".

 

طوفان الأقصى هو حدث استثنائي

وأوضح قاسم أن "طوفان الأقصى هو حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط".

وقال: "جهاد المجاهدين من حماس والجهاد وكل الشعب الفلسطيني هو عمل مشروع مئة بالمئة"، مضيفا "هدف الاحتلال لم يكن ردة الفعل على طوفان الاقصى إنما إنهاء المقاومة بشكل كامل وابادة الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال"، مشيرا إلى أن "لبنان كان مستهدفا و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ) أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا إلى أن "التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".

 

المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخ حزب الله 

وأعلن أن "المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير".

واختتم قاسم: "مقاومونا متماسكون على الجبهة وعملياتنا ازدادت وكذلك ألم العدو".



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إسرائيل الأمين العام لـ حزب الله الجليل الأعلى الشيخ نعيم قاسم الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو حسن نصر حماس

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