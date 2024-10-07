الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

من المسافة صفر، كتائب القسام تخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إنها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة غرب معسكر جباليا، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته  قالت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إنها تخوض أيضا اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية راجلة حاولت التسلل في "بلوك 2" بمخيم جباليا شمالي القطاع.

ومنذ أمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في جباليا شمال قطاع غزة.

txt

كتائب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في 10 جنود إسرائيليين بغزة

txt

كتائب القسام تفجر دبابة ميركافا بعبوة ناسفة في جباليا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كتائب القسام حماس جيش الاحتلال جباليا سرايا القدس

مواد متعلقة

سرايا القدس تقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم بقطاع غزة

سرايا القدس تعلن استشهاد 5 من عناصرها أثناء إعدادهم كمائن في طوباس

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

قرعة الكونفدرالية، الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة

مجموعات قوية في الكونفيدرالية وصدام مصري مثير

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الحكومة ترفض رقابة البرلمان على الصندوق السيادي: ليس بوابة خلفية لبيع الأصول

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

وزير الصحة: تراجع معدل الإنجاب لـ 2.5 لكل سيدة

منوعات

المزيد

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تعرف على مجموعات الكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية