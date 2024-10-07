من المسافة صفر، كتائب القسام تخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في جباليا
أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إنها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة غرب معسكر جباليا، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.
عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إنها تخوض أيضا اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية راجلة حاولت التسلل في "بلوك 2" بمخيم جباليا شمالي القطاع.
ومنذ أمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في جباليا شمال قطاع غزة.
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