سرايا القدس تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية وسط مخيم جباليا
أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- أن مقاتليها استهدفوا بقذيفة تاندوم دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقالت سرايا القدس في بيان اليوم الاثنين، إنها تخوض أيضا اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية راجلة حاولت التسلل في "بلوك 2" بمخيم جباليا شمالي القطاع.
وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة غرب معسكر جباليا، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.
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