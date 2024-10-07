الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية وسط مخيم جباليا

دبابة ميركافا، فيتو
دبابة ميركافا، فيتو

 أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- أن مقاتليها استهدفوا بقذيفة تاندوم دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

 وقالت سرايا القدس  في بيان اليوم الاثنين، إنها تخوض أيضا اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية راجلة حاولت التسلل في "بلوك 2" بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة غرب معسكر جباليا، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

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من المسافة صفر، كتائب القسام تخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في جباليا

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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع

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سرايا القدس فلسطين غزة دبابة ميركافا مخيم جباليا

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