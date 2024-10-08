ضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حملة أمنية بأسوان ودمياط

فى أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (4 متهمين)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 813 حكما قضائيا متنوعا.



وفى دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.