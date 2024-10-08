الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

تحرير 29 ألفا و179 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 29 ألفا و179
تحرير 29 ألفا و179 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

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 وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط 29 ألفا و179 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11979 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1441السير بدون تراخيص، و3 مخالفة موقف عشوائي، و1231 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و28 مخالفة لشروط التراخيص، و27 مخالفة  دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

 

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