مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

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نساء معمرات، فيتو
نساء معمرات، فيتو

 أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة إلينوي الأمريكية، أن أقل من 15% من النساء و5 % من الرجال سيعيشون حتى سن الـ100.

 

متوسط العمر للنساء والرجال

 وتشير مجلة Nature Aginig، إلى أن العمر المتوقع هو تقييم لمتوسط عدد السنوات التي سيعيشها الشخص المولود في سنة معينة مع بقاء معدل الوفيات ثابتا. 

ويعتبر متوسط العمر المتوقع أحد المؤشرات الرئيسية للصحة في العالم.

وقد تتبع الباحثون في هذه الدراسة، التي شملت ثمانية بلدان ذات معدلات عالية لمتوسط طول العمر هي أستراليا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا، تقديرات متوسط العمر المتوقع خلال أعوام 1990-2019 مأخوذة من قاعدة بيانات معهد ماكس بلانك للبحوث الديموجرافية.

وأظهرت النتائج أن النساء مازلن يعشن فترة أطول من الرجال.

 كما أن متوسط العمر المتوقع يزداد ولكنه بدأ يتباطأ، حيث ارتفع في تسعينيات القرن الماضي بمقدار 2.5 سنة خلال 10 سنوات. ولكن خلال أعوام 2010-2020 لم يزد عن 1.5 سنة.
ويتوقع الباحثون أن يزداد طول العمر خلال أعوام 2020-2030 في أفضل السيناريوهات بمقدار 1.5 سنة.

ويشير الباحثون، إلى زيادة عدد المعمرين في العالم أيضا، ولكن هذه الزيادة مرتبطة بزيادة عدد سكان الأرض، لذلك وفقا لهم ستعيش أقل من 15 بالمئة من النساء و5 بالمئة من الرجال إلى عمر 100 عام في معظم بلدان العالم.

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أستراليا إلينوي الأمريكية جامعة إلينوي كوريا الجنوبية جامعة إلينوي الأمريكية

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