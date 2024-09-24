الرئيس الإيراني: إسرائيل عاجزة عن مواجهة حماس وحزب الله وتكتفي بقصف النساء والأطفال

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إسرائيل عاجزة عن مواجهة حماس وحزب الله، والاحتلال يقصف النساء والأطفال والمستشفيات.

الرئيس الإيراني يطالب بتوحد الدول ضد إسرائيل

وشدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على أنه لو توحدت الدول المناهضة للظلم، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على إشعال حروب وارتكاب جرائم.

عراقجي يؤكد قدرة حزب الله على تسوية قواعد إسرائيل بالأرض

فى ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن حزب الله اللبناني، قادر على تسوية قواعد إسرائيل بالأرض.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فى تصريحات لها مساء اليوم، لا تستهينوا أبدًا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان، فقوة الحزب الحقيقية هي قدراته الذاتية والدعم الشعبي.