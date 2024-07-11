الإحصاء: 69 سنة متوسط العمر المتوقع للذكور و74 عاما للإناث فى مصر خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

ورصد التقرير حالة السكان فى مصر وفقــًا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)

- بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.1سنة، وللإناث 74.1 عام 2024.



- بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 طـفل لكل سيدة عام 2022 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة عام 2020 وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

- من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 121 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة ويصل إلى 141 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.