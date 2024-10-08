تغيبت أسرة الطفلة السودانية جانيت، التي لقيت مصرعها على يد شاب عقب اغتصابها في مدينة نصر عن حضور جلسة النطق بالحكم على المتهم.

كانت المحكمة قضت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

تغيب أسرة الطفلة جانيت عن حضور جلسة النطق بالحكم على المتهم

وأصدرت النيابة العامة بيانا فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت ج. ب.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وبينت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.