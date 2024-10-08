الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

وصول المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة السودانية جانيت لمحكمة الجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

وصل الي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر لحضور جلسة النطق بالحكم. 

كانت المحكمة قضت في الجلسة السابقة باحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت ج. ب.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

 وبينت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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