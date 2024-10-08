تجديد حبس عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل متهم بـ تزوير المحررات الرسمية في عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بتزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة وخاتم شعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية

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