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حوادث

حبس عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية في عين شمس

تزوير المحررات، فيتو
تزوير المحررات، فيتو

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطل متهم بـ تزوير المحررات الرسمية في عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بتزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة وخاتم شعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

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نيابة عين شمس تزوير المحررات الرسمية مديرية أمن القاهرة

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حبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في عين شمس

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