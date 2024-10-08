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اقتصاد

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، ففي المزرعة أي أسعار الجملة؛ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين، فيما ارتفع سعر الفراخ البلدي نحو 5 جنيهات.

 

ارتفاع أسعار الدواجن في المحال التجارية للمستهلك

فيما ارتفعت  أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية للمستهلك بنحو 3 جنيهات، كما ارتفع  سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك بنحو 5 جنيهات؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 84 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 110 جنيهات إلى 111 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90.7 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في محافظة الفيوم

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البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

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