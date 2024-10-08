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محافظات

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

 تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء،  وتراوحت نسبة الانخفاض ما بين جنيهين و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، مابين 87 و92 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 88 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 107 و120 جنيها، اسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 88 جنيها و92 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  135  جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

 وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و 195 جنيها، وفي السوبر ماركت 215 جنيها،  وكيلو الاوراك 98 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 98 جنيها، كيلو صدور بالعظم 137 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 127  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 190 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 190 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 190 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 48 جنيها.

 

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

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