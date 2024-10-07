استمرى عليها طوال الدراسة، وصفة طبيعية لتقوية مناعة أبنائك

تقوية مناعة الأبناء من الأمور المهمة التى يجب أن تحرص عليها الأمهات كثيرا، خاصة فى فترة الدراسة لحمايتهم من الأمراض المعدية التي تنتشر فى المدارس.

وتقوية المناعة يجب أن تكون من خلال التغذية السليمة والنوم المنتظم وتوفير بيئة نظيفة للطفل، ما يعزز من قوة جهاز المناعة لديه.

وتقدم الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية السليمة، وصفة طبيعية لتقوية مناعة الأبناء يجب تقديمها لهم يوميا على الريق، حفاظا على مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض.

المكونات:-

برطمان عسل أسود ربع كيلو

3 ملاعق حبة البركة

عصير ليمون

كوب ماء فاتر

الطريقة:-

نحضر العسل ونضع به حبة البركة ونقلب جيدا حتى يتجانسوا ويتم اغلاق البرطمان جيدا.

فى الصباح نأخذ ملعقة كبيرة من الخليط ونذولها فى كوب ماء عليها ونعصر عليها نصف ليمونة ونقلب جيدا.

يتم إعطاء الطفل هذا الكوكب على الريق يوميا.

هذه الوصفة تقوى المناعة وتعزز صحة الجهاز التنفسي وتعالج أنيميا فقر الدم وتمد الطفل بالطاقة والنشاط وتساعده على التركيز.

لذا يجب الحفاظ على تقديمها له يوميا حفاظا على صحته وحمايته من الأمراض المعدية فى المدارس.

مناعة الصغار

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الإنفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.