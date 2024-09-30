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صحة ومرأة

6 نصائح تجنب طفلك الإصابة بأمراض الشتاء

أمراض الشتاء
أمراض الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء تضعف مناعة الصغار لانخفاض درجات الحرارة وتنتشر الأمراض المعدية بين الصغار بسبب موسم الدراسة واختلاط الطلاب في المدارس طوال اليوم.

وتحرص الأمهات خلال هذه الفترة على تغذية الصغار بشكل سليم حفاظا على مناعتهم ما يحميهم من أمراض الشتاء التى تنتشر فى فترة الدراسة.

6 نصائح تجنب الطفل الإصابة بأمراض الشتاء 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 6 نصائح تجنب الطفل الإصابة بأمراض الشتاء، منها:-

  • الابتعاد عن أى مريض مصاب وتجنب تقبيل الرضع.
  • استخدام الأدوات الشخصية للفرد الواحد فقط وعدم استخدامها مع الآخرين.
  • وضع الطفل فى أماكن جيدة التهوية.
  • الوضع الصحيح للرضاعة حتى لا يصاب الطفل بالتهاب الأذن الوسطى.
  • منح التطعيمات للطفل فى العامين الأولين من عمره دون تأخير مثل تطعيمات الإنفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوى.
  • الاهتمام بالأكلات الصحية التى تقوى مناعته.
أمراض الشتاء 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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