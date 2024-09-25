الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

مشروبات تساعد طفلك على التركيز في الدراسة

زيادة التركيز
زيادة التركيز

تغذية الصغار جيدا أمر مهم لتنشيط أذهانهم ومساعدتهم على التركيز والنمو بشكل صحى، خاصة فى فترة الدراسة، لذا تهتم الأمهات كثيرا بتغذية الأبناء.

وتركيز الصغار في الدراسة يضمن تفوقهم وتحويلهم الدراسي، لذا يجب على كل أم الاهتمام الجيد بالتغذية السليمة للأبناء.

 

مشروبات تساعد في زيادة التركيز عند الأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك مشروبات تساعد فى زيادة التركيز عند الأطفال، منها:

  • الماء: مشروب سحري متوافر في كل مكان، ويحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم، التي تساعد طفلك على التركيز وتنشيط جسمه.
  • عصير الليمون: مشروب غني بالفيتامينات مثل فيتامين "سي" والأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك، ومضادات الأكسدة، ما يساعد طفلكِ على تنشيط مخه والتركيز في المذاكرة، وكذلك إمداده بالطاقة.
  • عصير البنجر: يعد البنجر منبعًا للحديد والمعادن الأخرى التي يحتاجها الجسم، خاصةً إذا كان الطفل يعاني من بعض الأنيميا
  • عصير الفراولة: تحتوي الفراولة على الفيتامينات اللازمة لجسم طفلك، مثل فيتامينات "أ"، "ب"، "ج"، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد والفسفور والأوميجا 3 ومضادات الأكسدة، التي تعمل على زيادة تركيز  طفلكِ في المذاكرة.
  • عصير البرتقال: مشروب غني بفيتامين "سي" الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد والمعادن، وبالتالي تنشيط الدورة الدموية وزيادة التركيز.
  • سموزي الموز والتمر واللوز: هذا المزيج الرائع الذي يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والفيتامينات، ستلاحظين زيادة نشاط طفلك بعد تناول كوب منه قبل بدء المذاكرة.
  • مشروب الشوكولاتة بالحليب: ويفضل استخدام الكاكاو الخام وليس المصنع الذي يفقد الكاكاو العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتوي عليها.
زيادة التركيز 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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أساسيات اتبعيها مع طفلك في بداية الدراسة لحمايته من الأمراض المعدية

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3 عناصر غذائية مهمة تزيد الإدراك والتركيز لدى طفلك طوال الدراسة

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التركيز زيادة التركيز مشروبات تساعد في زيادة التركيز عند الأطفال الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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