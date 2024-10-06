فوائد العسل الأسود، قدمي ملعقة منه على الريق لصغارك قبل المدرسة

فوائد العسل الأسود، العسل الأسود من أنواع العسل الشهيرة التي تستخرج من قصب السكر وهو غني بمضادات الأكسدة والحديد ما يجعله مهمًّا لتقوية المناعة.

وفوائد العسل الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته فى تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتقوية المناعة.

أهمية تناول العسل الأسود

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن العسل الأسود هو مادة غذائية غنية بالعناصر الغذائية، وله فوائد صحية متعددة تجعله جزء مهم من النظام الغذائي الصحي، يتم استخراج العسل الأسود من قصب السكر بعد عملية تكرير السكر، وهو يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، وفيتامينات من مجموعة "ب"، مما يجعله طعام ذات قيمة غذائية كبيرة.

فوائد العسل الأسود

فوائد العسل الاسود للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد العسل الاسود التى تدفعنا لتناوله:-

مصدر غني بالحديد، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو نقص الحديد، فالحديد هو عنصر أساسي في تكوين الهيموجلوبين الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وتناول العسل الأسود بشكل منتظم يمكن أن يساعد في زيادة مستوى الحديد في الدم وبالتالي تحسين الطاقة والشعور بالحيوية.

العسل الأسود يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم والماغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام، والكالسيوم يعزز تكوين العظام القوية ويمنع هشاشة العظام، في حين يساعد الماغنيسيوم في تحسين امتصاص الكالسيوم وتوازنه في الجسم، وتناول العسل الأسود بشكل منتظم يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة العظام ووقايتها من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

البوتاسيوم الموجود في العسل الأسود يلعب دور مهم في الحفاظ على صحة القلب، والبوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، احتواء العسل الأسود على مضادات الأكسدة يساهم في حماية الشرايين من التأكسد والتهاب الأوعية الدموية، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

العسل الأسود يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، كما أن العناصر الغذائية مثل الماغنيسيوم تساعد في استرخاء عضلات الأمعاء، مما يسهم في تحسين حركة الأمعاء.

العسل الأسود يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز صحة الجلد والشعر، حث يساعد الحديد الموجود في العسل الأسود في تحسين تدفق الدم إلى الجلد، مما يعطي مظهر صحي ونضر، كما أن العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم تسهم في تقوية الشعر والحفاظ على لمعانه وتقليل تساقطه.

العسل الأسود يعتبر مصدرًا طبيعيًا للطاقة، بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية والمعادن التي تعزز مستويات الطاقة في الجسم، ويمكن أن يكون تناول العسل الأسود مفيد للأشخاص الذين يعانون من التعب والإرهاق المستمر، حيث يوفر جرعة سريعة من الطاقة المستدامة.

العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، كما أن الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه تساعد في تعزيز إنتاج الخلايا المناعية التي تحارب العدوى.