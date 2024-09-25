أبرزها تقوية المناعة وتنظيم السكر وضغط الدم، 8 فوائد للكركديه الساخن

فوائد الكركدية الساخن، الكركدية من المشروبات الشهيرة التى عرفت على مدار التاريخ وكان يستخدم فى الطب القديم وله مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقه المصريون كثيرا.

و فوائد الكركدية الساخن، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث اشتهر بفاعليته فى علاج ضغط الدم المرتفع، وتحسين المزاج وتقوية المناعة.

أهمية تناول الكركديه الساخن

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركديه هو نبات معروف بفوائده الصحية العديدة، ويُستخدم في إعداد مشروب ساخن يُعتبر من المشروبات الشعبية في العديد من الثقافات، ويتميز الكركديه بنكهته المميزة، والتي تكون مائلة إلى الحموضة، ويمكن تحليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة، ويتمتع هذا المشروب بفوائد صحية مهمة تعود بالنفع على الجسم بطرق مختلفة.

فوائد الكركدية الساخن

فوائد الكركدية الساخن

واضاف السيد، أن من فوائد الكركدية الساخن:-

قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم، والعديد من الدراسات أشارت إلى أن شرب الكركديه الساخن بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي الكركديه على مركبات تساعد في توسعة الأوعية الدموية، مما يسهم في تخفيف الضغط على جدران الأوعية.

بفضل تأثيره على ضغط الدم والكوليسترول، يعتبر الكركديه مشروب مفيد لصحة القلب، حيث يساعد الكركديه في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والأنثوسيانين، التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. هذه المركبات تحمي الخلايا من التلف وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

يساعد شرب الكركديه الساخن على تحسين الهضم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، مما يسهم في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين حركة الأمعاء، كما أن خصائصه المدرة للبول تساعد في تنظيف الجسم من السموم.

بفضل محتواه العالي من فيتامين C، يلعب الكركديه دور مهم في تعزيز جهاز المناعة، حيث يساعد فيتامين C في تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تعتبر خط الدفاع الأول للجسم ضد العدوى.

يمكن أن يكون الكركديه الساخن مهدئًا طبيعيًا يساعد في تخفيف التوتر والقلق.

شرب كوب من الكركديه الساخن في المساء يمكن أن يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

شرب الكركديه يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، مما يجعله مشروب مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، قد يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم، لكنه لا يغني عن استشارة الطبيب أو اتباع العلاجات الطبية.