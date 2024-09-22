الأحد 22 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

3 عناصر غذائية مهمة تزيد الإدراك والتركيز لدى طفلك طوال الدراسة

تركيز الأطفال
تركيز الأطفال

زيادة الإدراك والتركيز عند الأطفال من الأمور التى تهتم بها الأمهات كثيرا خاصة فى فترة الدراسة حفاظا على تفوق الصغار.

وزيادة الإدراك والتركيز لا يكون من خلال الأنشطة التى تنشط الذهن فقط، بل من خلال التغذية السليمة أيضا التى تضمن حصول الطفل على العناصر الغذائية المهمة.

3 عناصر غذائية مهمة تزيد من الإدراك والتركيز لدى طفلك 

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن الدراسات الحديثة حددت ثلاث معادن رئيسية لتحفيز الإدراك عند الأطفال والكبار أيضا، وهى كالاتى:

  • السلينيوم وهو معدن محفز لعمل هرمونات الغدة الدرقية.
  • اليود معدن الذكاء الحاد وأساس الهرمونات الدرقية.
  • الحديد معدن الهيموجلوبين وأساس توصيل الأكسجين للدماغ.

وأضاف السيد، أن التونة من الأطعمة الغنية بالمعادن الثلاثة كما أنها غنية بالأوميجا 3 المفيدة لصحة الدماغ، كما يجب تقديم الحبوب والبقول والخضروات والفاكهة واللحوم لمد جسم الطفل بالعناصر المهمة التى تضمن تركيز الطفل وتفوقه فى الدراسة.

تركيز الأطفال 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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