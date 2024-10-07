بسبب فاتورة الكهرباء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل جارهما في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل جارهما بعد إصابته إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر في منطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.



وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهم حول دفع فاتورة الكهرباء.



وأضافت التحريات أن الجيران نجحوا في فض المشاجرة، ولكن بيت الشقيقين للمجني عليه وترصدا له وما إن شاهداه حتى طعناه في صدره فأسقطاه قتيلا.



تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.