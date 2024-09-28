بسبب فاتورة الكهرباء.. حبس شقيقين بتهمة قتل جارهم في المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شقيقين بتهمة قتل جارهم بعد إصابته إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهما حول دفع فاتورة الكهرباء.

وأضافت التحريات أن الجيران نجحوا في فض المشاجرة، ولكن بيت الشقيقين للمجني عليه وترصدوا له وما إن شاهدوه حتي طعنوه في صدره فأسقطوه قتيلا.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.