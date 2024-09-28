السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب فاتورة الكهرباء.. حبس شقيقين بتهمة قتل جارهم في المطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شقيقين بتهمة قتل جارهم بعد إصابته إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهما حول دفع فاتورة الكهرباء.
وأضافت التحريات أن الجيران نجحوا في فض المشاجرة، ولكن بيت الشقيقين للمجني عليه وترصدوا له وما إن شاهدوه حتي طعنوه في صدره فأسقطوه قتيلا.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بقتل عشيق شقيقته بأوسيم

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل تاجر أغنام وسرقته بالشرقية

حبس المتهم بقتل عشيق شقيقته في أوسيم

الأكثر قراءة

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حساب منسوب لنجل نصر الله يكشف معلومات جديدة عن مقتل زعيم حزب الله

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

الزمالك كبيركم، الصحف العربية تتحدث عن فوز القلعة البيضاء بالسوبر الأفريقي

بصمة دائمة للملك، أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية