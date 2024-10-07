بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى هذه المناطق

نصحت بريطانيا رعاياها، بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب تصاعد حدة التوتر والاشتباكات العنيفة في المنطقة.

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته "رويترز": "تنصح وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، بعدم السفر إلى المنطقة القريبة من الحدود مع غزة، وعدم السفر إلى بقية إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلّا للضرورة".

أمريكا تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، تزامنا مع مرور عام على أحداث "طوفان الأقصى".

وقال البنتاجون في بيان له اليوم الإثنين، إن أوستن هاتف جالانت "لمناقشة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والوضع الحالي في لبنان وغزة".

وأشار إلى أن أوستن "أكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة والحل الدبلوماسي الذي يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية".



وشدد أوستن على "دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية وتقديم المزيد من الدعم للدفاع عن النفس لإسرائيل، وردع المزيد من التصعيد".