القبض على سائق سيارة بمدينة نصر بسبب حركات استعراضية وإحداث ضوضاء

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن فتح سائق سيارة باب السيارة حال سيرها وأداء حركات استعراضية وإحداث ضوضاء بالقاهرة.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عن الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن فتح السائق باب السيارة حال سيرها وأداء حركات استعراضية وتثبيت عدد من سماعات الصوت وتشغيلها بصوت مرتفع محدثًا ضوضاء بأحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة.

وتم القبض على مرتكب الواقعة.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وسائقها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة والسائق.