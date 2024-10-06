الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوهمت ضحاياها بأرباح شهرية، ضبط مستريحة تجارة تجهيز العرائس بسوهاج

ضبط مستريحة, فيتو
ضبط مستريحة, فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة فرع الصعيد بسوهاج من ضبط  سيدة حاصلة على دبلوم تجارة لقيامها بالنصب  على المواطنين في 2 مليون 500 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ من نهله ا م ع 33 سنة و17 آخرين  مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من نسمة ع ا ه 35 عاما حاصلة علي دبلوم تجارة  ومقيمة دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 2.500.00 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد. 

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرتا بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق. 

نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المستشفيات

مصرع طفل صدمه تروسيكل في سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أمن سوهاج النصب على المواطنين مباحث الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة اخبار سوهاج

مواد متعلقة

نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المستشفيات

مصرع طفل صدمه تروسيكل في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يكرم 2000 طفل من حفظة القرآن بالصلعا

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

محمد رمضان يكشف مصير الشناوي ويطالب بحكام أجانب لـ السوبر المصري

هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

قائمة الزعماء الأعلى أجرا في العالم، الأول مفاجأة

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

أميرة أديب تعلن ارتباطها عبر إنستجرام

محمد رمضان معلقا على أزمة القندوسي في الأهلي: ما كانش ينفع نسكت

المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

منوعات

المزيد

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: إيمان المصريين بالله أول مقومات نصر أكتوبر (فيديو)

تفسير حلم البيت القديم في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية