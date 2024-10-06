أوهمت ضحاياها بأرباح شهرية، ضبط مستريحة تجارة تجهيز العرائس بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة فرع الصعيد بسوهاج من ضبط سيدة حاصلة على دبلوم تجارة لقيامها بالنصب على المواطنين في 2 مليون 500 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ من نهله ا م ع 33 سنة و17 آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من نسمة ع ا ه 35 عاما حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 2.500.00 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد.

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرتا بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.