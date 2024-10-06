ضبط 25 ألفا و920 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط 25ألفا و920 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفتين لشروط التراخيص، ومخالفات دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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