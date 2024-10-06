الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد مسئول عمليات الأونروا بجباليا في قصف إسرائيلي

الأونروا
الأونروا

استشهد اليوم الأحد، مسؤول عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عاهد المقيد في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

استشهاد مسؤول عمليات الأونروا في جباليا 

وشهد مخيم جباليا موجة نزوح كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، جراء عملية عسكرية إسرائيلية جديدة بالمنطقة التي تقع شمال غزة.

موجة نزوح كبيرة من مخيم جباليا 

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي متواصل على جباليا ومحيطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تخطيطه لإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أشهر من تنفيذ اجتياحه البري الواسع في تلك المناطق.

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الأونروا جباليا غزة جيش الاحتلال

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