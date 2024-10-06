بعد اقتحامه من جيش الاحتلال، موجة نزوح كبيرة من مخيم جباليا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن هناك موجة نزوح كبيرة من مخيم جباليا وجباليا البلد تزامنا مع عمليات جيش الاحتلال في المنطقة.

موجة نزوح كبيرة من مخيم جباليا

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي متواصل على جباليا ومحيطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تخطيطه لإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أشهر من تنفيذ اجتياحه البري الواسع في تلك المناطق.

الاحتلال يخطط لإطلاق عملية عسكرية في الشمال

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ما قال إنها خريطة إخلاء جديدة في منطقة شمال قطاع غزة، مشددًا على أن "منطقة شمال قطاع غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".