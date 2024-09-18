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خارج الحدود

الأونروا: إسرائيل توقف منح التأشيرات لموظفى منظمات المجتمع المدنى الدولية

استهداف منظمة الأونروا
استهداف منظمة الأونروا فى غزة، فيتو

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازارينى أن السلطات الإسرائيلية أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات المجتمع المدنى الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات ظلت تقدم، ولسنوات عديدة، المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين بالشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة.

التخلص التدريجي من تمثيل المنظمات الإنسانية 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال فيليب لازاريني: "تعمل حكومة إسرائيل، على نحو متزايد، على التخلص التدريجي من تمثيل المنظمات الإنسانية أو تلك التي تعمل على الإبلاغ عن فظائع هذه الحرب وتأثيرها على المدنيين".

ومع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية، أكد "لازاريني" الحاجة إلى وجود المزيد من العاملين في المجال الإنساني، وليس أقل، ولكن العكس يحدث الآن في غزة والضفة الغربية".

الحظر المستمر على دخول وسائل الإعلام الدولية لتغطية الأحداث

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن "هذه الخطوة تأتي لتضيف إلى الحظر المستمر على دخول وسائل الإعلام الدولية لتغطية الأحداث، بحرية، من داخل غزة، في وقت لا يُسمح فيه لعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بزيارة غزة أو يُمنعون من السفر إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".

وشدد "لازاريني" على ضرورة وقف القرار الإسرائيلي بمنع المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية من القيام بعملها بشكل صحيح.

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المفوض العام للاونروا إسرائيل غزة الضفة الغربية

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