جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض أجساما جوية مشبوهة فوق الجليل الغربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه اعترض أجساما جوية مشبوهة تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الغربي.

جيش الاحتلال يعترض أجساما مشبوهة في الجليل

ومن جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما باتجاه كريات شمونة دون إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وتم اعتراض بعضها.

تأثير صواريخ حزب الله على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال: إن عددا من الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة أحدثت حرائق وأضرارا متفاوتة.

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