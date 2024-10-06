الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض أجساما جوية مشبوهة فوق الجليل الغربي

حزب الله يستهدف الجليل
حزب الله يستهدف الجليل الغربي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه اعترض أجساما جوية مشبوهة تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الغربي.

جيش الاحتلال يعترض أجساما مشبوهة في الجليل 

ومن جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما باتجاه كريات شمونة دون إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وتم اعتراض بعضها.

 تأثير صواريخ حزب الله على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال: إن عددا من الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة أحدثت حرائق وأضرارا متفاوتة.

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جيش الاحتلال: حرائق وأضرار في كريات شمونة إثر صواريخ أطلقت من لبنان

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حزب الله يعلن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء توغله بلبنان

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