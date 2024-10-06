الحرس الثوري: قادة المقاومة لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قادة المقاومة في حزب الله، لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية ولا يشعرون بنقص في عدد القوات.

المقاومة لم تطلب إرسال قوات إيرانية

وأكد الحرس الثوري أن أمريكا هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب لأنها تربط مستقبلها بمستقبل الكيان الزائف.

وقال الحرس الثوري: "إن الكيان الصهيوني يحارب من أجل المصالح الأمريكية في المنطقة، والأحداث الأخيرة أثبتت أن حكومة الكيان الصهيوني وحدة تابعة للجيش الأمريكي".

إسرائيل تستعد للهجوم على إيران

ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوما على إيران، وسط تحذيرات من الحرس الثوري برد عنيف على تل أبيب في حال تنفيذ أي هجمات على طهران.