الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقر الحرس الثوري ضمن القائمة، إسرائيل تدرس ضرب أهداف مهمة في إيران

طائرات الاحتلال الإسرائيلي،
طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

ذكرت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس استهداف منشآت نفطية إيرانية ومجمع رئاسي ومجمع المرشد الإيراني ومقر الحرس الثوري.

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وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ"القوي والكبير" على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن، في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات في ظل استعداده للرد على الهجوم الإيراني.

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إسرائيل إيران الحرس الثوري المرشد الايراني

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