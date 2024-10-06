مقر الحرس الثوري ضمن القائمة، إسرائيل تدرس ضرب أهداف مهمة في إيران

ذكرت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس استهداف منشآت نفطية إيرانية ومجمع رئاسي ومجمع المرشد الإيراني ومقر الحرس الثوري.

إسرائيل تحدد بنك أهداف مهمة في إيران

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ"القوي والكبير" على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن، في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات في ظل استعداده للرد على الهجوم الإيراني.

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