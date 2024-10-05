بعد اختراقها رادارات الاحتلال.. أبرز المعلومات عن المقاومة الإسلامية في العراق

وجهت المقاومة الإسلامية في العراق الخميس الماضي ضربة في اتجاه هدف جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدة أن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرة مسيرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولي.

وأكدت المقاومة أن مجاهديها مستمرون في استخدام هذه الطائرة في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، مشددة على استمرارها في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المقاومة الإسلامية في العراق

المقاومة الإسلامية في العراق هي تشكيل عسكري يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة المدعومة من إيران، والتي ظهرت عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وشنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

النشأة والتأسيس

ظهر اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" لأول مرة عقب الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، لكنه كان آنذاك عنوانا للعديد من الفصائل المسلحة " السنية" التي كانت لها إصدارات مرئية وبيانات رسمية، إلا أنها اضمحلت بعد سيطرة الجماعات المسلحة الشيعية التي تدعمها إيران.

وفي أكتوبر 2023 عاد اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى الواجهة عقب تبني جماعات مسلحة تنضوي تحته هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أميركية في سوريا والعراق، ردا على العدوان الإسرائيلي المدعوم من قبل الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وفي نهاية العام الماضي أعلنت "كتائب حزب الله" العراقي أسماء بعض الجماعات المنضوية معها تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، مشيرة إلى تنظيمي "كتائب سيد الشهداء"، و"النجباء"، اللذين يشكلان جزءا ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران ويضم فصائل إقليمية أخرى، مثل "حزب الله" في لبنان أو الحوثيين في اليمن، إضافة إلى كتائب حزب الله العراقي وجماعة "أنصار الله الأوفياء" المنشقة عن التيار الصدري، والتي يعتبرها كثيرون إحدى أهم "الوكلاء العراقيين" لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".

أهداف المقاومة الإسلامية في العراق

تعمل علي استهداف المصالح العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، ردا على العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على قطاع غزة، كما أنها تعمل على تنفيذ هجماتها علي الثكنات والقواعد العسكرية الأمريكية تحت اسم فضفاض، مما يسمح لها بالإنكار حال الضرورة.

وكذلك السماح لمختلف جماعات المقاومة العراقية بشن هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا تحت مظلة واحدة.

وإظهار الوحدة وراء الهجمات ضد المصالح الأمريكية خلال النزاع بين إسرائيل و"حماس"، و"تلبية النداء" كقوة واحدة بشكل أساسي.

ويشير ذلك بوضوح إلى أن "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" يجمع بين وكلاء "المقاومة" العراقيين المتعددين، الذين يميلون عادة إلى الجدال حول القيادة المحلية.

رسالة المقاومة للاحتلال

وتحمل العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في العراق، والتي استهدفت عبر الطيران المسير قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مسفرة عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأكد أبو عبيدة أن هذه العملية “تحمل رسالة إلى الاحتلال”، مفادها أن تماديه في عدوانه سيجلب له مزيدًا من الخسائر والنكسات، وصولًا إلى الاندحار عن أراضي فلسطين المحتلة.

ووجه الناطق باسم كتائب القسام التحية إلى المقاومة الإسلامية في العراق، على إسنادها الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي عليه.