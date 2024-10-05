أخبار الرياضة اليوم: تفاصيل جلسة تحقيق الأهلي مع القندوسي.. طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية.. ومحمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل جلسة التحقيق التي خضع لها أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كيلوباترا اليوم السبت، بشأن تصريحاته التي شهدت اتهامات بالجملة بشأن بعض التعاقدات داخل النادي الأهلي، وأيضا صفقة مواطنه زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري السابق والتي لم تتم.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، ويتواجد الثنائي في ألمانيا خلال الفترة الحالية للخضوع اللاعب لفحوصات طبية أخيرة للاطمئنان على " الونش" بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

تواجد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي باختصاصات مدير الكرة، في مران الفريق اليوم السبت، استعدادا للسوبر المصري.

ويعد هذا الظهور الأول للكابتن محمد رمضان منذ قرار توليه منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم رفقة محمد رمضان والذي أقيم اليوم السبت علي ملعب مختار التتش.

وكان مصدر داخل الأهلي أكد في وقت سابق أن الخطيب سيتواجد في مران الفريق في رسالة دعم جديدة لـ محمد رمضان بعد تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة.

تولى الكاميروني أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

وحصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على راحة من تدريب اليوم، لاسيما وأن مران اليوم شهد التركيز على الجوانب البدنية، على أن يقود مران الغد بصورة طبيعية.

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن عن تعين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليقود الدروايش خلال منافسات الموسم المقبل.

كشف الكابتن شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كواليس أزمة التعاقد مع النادي الإسماعيلي خلال الساعات الماضية، قائلا إنه التزم الصمت احتراما لكيان وقلعة نادي الإسماعيلي، ولكن أصبح الظرف يحتم عليه أن يكشف للرأي العام بصفة عامة وجمهور الإسماعيلي بصفة خاصة ما حدث حتى تكون الحقائق واضحة حفاظا على كيان بحجم وقيمة الدراويش.

محمد عبد المنعم، كشف مصدر مقرب من محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر الوطني، أن اللاعب تحدث مع وكيله من أجل البحث له عن عقد إعارة، نظرا لرغبة اللاعب في الرحيل عن نيس الفرنسي.

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية علي تفقد مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس النجم العالمي المصري محمد صلاح.

طالب هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا، بيرسي تاو لاعب الأهلي، بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، والانتقال إلى مكان آخر بمشاكل أقل من أجل استعادة مستواه والانضمام مرة أخرى إلى منتخب الأولاد.

الزمالك، فرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفرض حالة من التركيز استعدادًا لمنافسات السوبر المصري.