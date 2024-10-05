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رياضة

فرض حظر إعلامي على لاعبي الزمالك استعدادًا للسوبر المصري

تتويج الزمالك بالسوبر
تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي

الزمالك، فرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفرض حالة من التركيز استعدادًا لمنافسات السوبر المصري.

جلسة بين جوميز ولاعبي الزمالك

 يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم من أجل مطالبة اللاعبين بغلق صفحة السوبر الأفريقي.

الزمالك يستأنف تدريباته

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة استعدادًا لبطولة السوبر المصري، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها جوميز المدير الفني للاعبين بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

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