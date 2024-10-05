مدرب جنوب إفريقيا يحرض تاو ضد الأهلي: انتقل إلى نادٍ آخر بمشاكل أقل

طالب هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا، بيرسي تاو لاعب الأهلي، بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، والانتقال إلى مكان آخر بمشاكل أقل من أجل استعادة مستواه والانضمام مرة أخرى إلى منتخب الأولاد.

واستبعد مدرب منتخب جنوب أفريقيا، بيرسي تاو من قائمة المنتخب للمرة الثانية على التوالي بعد أن برر ذلك بمشاكل شخصية يعاني منها الجناح الدولي، رغم أن اللاعب شارك في مباراتي الأهلي أمام جورماهيا الكيني في تصفيات دوري أبطال أفريقيا بجانب مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي.

وقال هوجو بروس لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية ردا على استبعاد بيرسي تاو: "هو من طلب مني ألا أستدعيه في المعسكر المقبل، قال لي بأنه ليس مستعدا لأمور شخصية، ماذا يمكنني أن أقول له؟ عليك أن تأتي، ثم لا يكون مستعدًا للمشاركة في المباريات".

وتابع: "بالتأكيد، هناك شيء حدث معه، ربما عليه أن يبحث عن فريق آخر حيث يمكنه المشاركة ويصبح أكثر سعادة، أن يذهب لمكان بمشاكل أقل، حتى نستعيد بيرسي تاو القديم الذي نعرفه منذ سنوات".

وواصل تصريحاته: "آمل أن يحدث ذلك لأننا نعلم أن إمكانيات بيرسي تاو يمكنها أن تساعدنا كثيرًا، لكن يجب أن نكون صادقين أيضًا، عندما نقيم أداءه مع منتخب جنوب إفريقيا، لم يخرج بعد كل المميزات التي يمتلكها بالفعل".

وأتم: "يمكنه تقديم المزيد لنا في منتخب جنوب إفريقيا، متأكد من ذلك، لكن نعم، هناك دائمًا شيء يحدث معه في الأهلي، وهذا يؤثر على أدائه معنا".

تحذير جديد لـ بيرسي تاو في الأهلي

فيما جدد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تحذيراته الي بيرسي تاو لاعب الفريق بشأن الاعتراض بأي شكل من الأشكال على قرار الجهاز الفني باستبداله في المباريات بعد ظهوره غاضبا أمس عقب استبداله في الشوط الثاني من مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

كما كلف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعده ياسين ميكاري محلل أداء الفريق بإعداد تقرير شامل بالفيديو عن أخطاء كل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك وتسليمها إلى جميع اللاعبين من أجل الوقوف عليها ودراستها بشكل جيد.