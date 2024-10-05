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رياضة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

مبابي
مبابي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ فريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:"

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.


خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام مودريتش.

 

خط الهجوم:  كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني


تذاع مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتعادل ريال مدريد في الجولة الماضية مع جاره أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، في الوقت القاتل.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة نظيره فياريال في المباراة المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال 
 

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، جاكوبو.

خط الوسط:  جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، وإندريك.

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