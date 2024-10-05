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رياضة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، فيتو

محمد عبد المنعم، كشف مصدر مقرب من محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر الوطني، أن اللاعب تحدث مع وكيله من أجل البحث له عن عقد إعارة، نظرا لرغبة اللاعب في الرحيل عن نيس الفرنسي.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن محمد عبد المنعم بدأ يشعر بصعوبة حصوله على فرصة المشاركة أساسيا في تشكيلة نيس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ابقاء المدير الفني للفريق الفرنسي اللاعب جالسا على دكة البدلاء خلال مباراة لاتسيو الأخيرة في الدوري الأوروبي مساء الخميس الماضي.

عبد المنعم يفضل الدوري التركي

وبحسب المصدر، فإن محمد عبد المنعم تحدث إلى وكيله مشددا عليه بالبحث له عن عقد إعارة في الدوري التركي، خاصة أن اللاعب تلقى أكثر من عرض من الأندية التركية قبل أن يتمم إنتقاله لنيس الفرنسي.

مباراة نيس أمام سانت تيان، فيتو

مؤشرات خروج محمد عبد المنعم من حسابات مدرب نيس

أضاف، أنه في مباراة نيس أمام لانس في الدوري الفرنسي قام المدير الفني فرانك هايس، مدرب نادي نيس الفرنسي بإخراج محمد عبد المنعم بين شوطي المباراة، وفي مباراة لاتسيو في الدوري الأوروبي أبقى اللاعب على مقاعد البدلاء ولم يدفع به خلال المباراة، ما جعل اللاعب يشعر بتجاهل واضح من قبل المدير الفني، وأنه لن يكون له دور أساسي مع نيس خلال المرحلة المقبلة، لذلك فهو يسعى للرحيل إلى فريق أخر يجد فيه فرصة أكبر للمشاركة حتى لا يفقد مقعده في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أيضا.

مشاركات عبد المنعم مع نيس

وقبل مباراة لاتسيو الأخيرة، شارك محمد عبد المنعم في ثلاث مباريات فقط مع نيس بالدوري الفرنسي، ولكنه لم يشارك في مباريات الدوري الأوروبي حتى الآن.

يشار إلى أن عبد المنعم شارك أساسيًا مع نيس في مباراتين ضد مارسيليا ولانس، فيما ظهر لأول مرة من مقاعد البدلاء أمام أنجيه.

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