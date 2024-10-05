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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الغربية يتفقدان مركز شباب محمد صلاح

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع اسرة محمد صلاح

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية علي تفقد مركز شباب محمد صلاح  بقرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس النجم العالمي المصري محمد صلاح.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان مركز شباب محمد صلاح قد  تم  تجهيزهً  بجميع  الإمكانيات حيث يعد واحد من اكبر مراكز الشباب وسيتضمن ملعب قانوني لكرة القدم بالمدرجات وذلك لمساعدة المواهب التي تتطلع وتأمل في تكرار تجربه لاعبنا العالمي محمد صلاح والتي تعد  التجربة الأبرز في الرياضة المصرية علي المستوي العالمي  حيث يعتبر نموذج كبير للشباب المصري.

 

 


واوضح " صبحي " ان هذا المركز قد  قارب علي الانتهاء وافتتاحه في اقرب وقت حيث  تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من اجمالي الأعمال.

وأشار صبحي الى ان المركز يمتلك بالفعل فريق خماسي لكرة القدم  مبشر تم تكوينه في فتره وجيزة ولكنه استطاع الحصول علي الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري لكرة القدم الخماسية وهو ما يعد مؤشرًا جيدا علي امتلاك المركز بالفعل  مواهب رياضية كروية  تبشر بمستقبل جيد وهو ما يصب في مصلحة الكرة المصرية  .

واعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بضم المحافظه نموذج مضيئ ومشرف، كالعالمي محمد صلاح يرفع  اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، ومتمنيًا ان يخرج المركز جيلا من الأبطال يرفعون أسم مصر عاليا فى المحافل الدولية كما فعل محمد صلاح  .
واضاف المحافظ ان محمد صلاح نموذج مشرف لكل شباب مصر وأن ما وصل اليه محمد صلاح ليس من فراغ بل نتيجة جهد وتعب سنوات كاملة من أجل الوصول الى هذا المرتبة العالمية حتى أصبح معشوق الجماهير الانجليزية بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص وأصبح عشاقه فى كل انحاء العالم لما يقدمه من مستويات فنية وبدنية عالية.

وتشمل  الأعمال  المنفذه بالمركز علي ملعب قانوني نجيل صناعى  علي مساحة 6000م ومدرجات بأسفلها غرف خلع ملابس بالإضافة الي تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري بالإضافة الي انشاء سور حول المركز  .

وعلي هامش الجولة التفقدية قام وزير الرياضة ومحافظ الغربية بزيارة لمنزل الحاج صلاح والد وأخيه نجم  وكابتن منتخب مصر محمد صلاح  وكان باستقبالهم خال اللاعب عبد العزيز البابلي ورئيس مجلس ادارة مركز شباب نجريج.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب جماهير ليفربول بمحافظة الغربية وزير الشباب والرياضة

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