تفاصيل جلسة تحقيق الأهلي مع القندوسي بشأن تصريحاته الأخيرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل جلسة التحقيق التي خضع لها أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كيلوباترا اليوم السبت، بشأن تصريحاته التي شهدت اتهامات بالجملة بشأن بعض التعاقدات داخل النادي الأهلي، وأيضا صفقة مواطنه زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري السابق والتي لم تتم.

وقال المصدر، إن القندوسي خضع للتحقيق في حضور علي كرماني وكيل أعماله والكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

وأضاف المصدر: اللاعب ووكيله قدما العديد من الإثباتات إلى الكابتن محمد رمضان التي تثبت صحة تصريحاته التي صرح بها خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل: "الجلسة شهدت حضور وكيل اللاعب الجزائري زين الدين بالعيد عبر جلسة ZOOM لمعرفة صحة ما قاله القندوسي بشأن عدم انتقال اللاعب للأهلي.

وأتم أن الجلسة انتهت على أن يتم إعداد تقارير من قبل محمد رمضان بكل ما جاء في الجلسة، وتقديمه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط.

تصريحات القندوسي

وكشف أحمد القندوسي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON، أن فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي بسبب الوكلاء، وكل ما قيل كذب وغير حقيقي.

وأكمل: بلعيد كان بنسبة 70% في الأهلي، لكن الصفقة فشلت بسبب الوكلاء، واللاعب كان يريد أن يأتي معاه وكيله ولكن فيه ناس في الأهلي كانت عايزه تدخل معاه وكيل.

وزاد: اتقال لـ بلعيد إن وكيله لا يدخل النادي الأهلي وهيدخل معاه وكلاء آخرون، وهو ما رفضه اللاعب.

واختتم: كل ما قيل بأني قلت لـ بلعيد لا تذهب إلى الأهلي بسبب عدم مشاركتي مع الأحمر غير صحيح، بالعكس ده كان زمانه دلوقتي واخد إفريقيا والدوري مع الأهلي وهيشارك في كأس العالم للأندية، ومين لا يحب ذلك؟

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.