النصر يفوز على العروبة بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي (صور)

فاز فريق النصر على نظيره العروبة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز (روشن).

سجل أهداف النصر كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، وساديو ماني في الدقيقة 28 و70.

تشكيل النصر أمام العروبة

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في خط الدفاع- سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل

في خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني- أندرسون تاليسكا

ترتيب النصر والعروبة في الدوري السعودي

بهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، فيما يأتي العروبة يقع في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.