السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

الخطيب ومحمد رمضان
الخطيب ومحمد رمضان

تواجد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي باختصاصات مدير الكرة، في مران الفريق اليوم السبت، استعدادا للسوبر المصري.

ويعد هذا الظهور الأول للكابتن محمد رمضان منذ قرار توليه منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي. 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم رفقة محمد  رمضان والذي أقيم اليوم السبت علي ملعب مختار التتش.

وكان مصدر داخل الأهلي أكد في وقت سابق أن الخطيب سيتواجد في مران الفريق في رسالة دعم جديدة لـ محمد رمضان بعد تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حددها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

تفاصيل مران الأهلي استعداد لكأس السوبر المصري 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم وملعب التتش، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني. 

 

 

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وبعض التدريبات الخططية.

ويخوض الأهلي تدريباته خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

محمود الخطيب الخطيب الأهلي النادي الأهلي محمد رمضان

مواد متعلقة

الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادا لـ السوبر المصري (صور)

كهربا يشارك في تدريبات الأهلي بعد أزمته الصحية الأخيرة

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

بعد تصريحات قندوسي، أول تعليق من بلعيد بشأن فشل انتقاله إلى الأهلي

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية