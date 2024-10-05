السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى عامل مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوى، في نطاق وادى النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى.

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تعود تفاصيل الواقعة لتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، على الطريق الصحرواى.

وكشف الفحص؛ أنه أثناء سير سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى، وأمام منطقة الضبعة، انقلبت على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع محمد سعد 23 سنة  وإصابة 8 آخرين، وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون.

 

كما أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز النوبارية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.

 

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حادث مروري حادث تصادم حادث صحراوى البحيرة مديرية أمن البحيرة

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