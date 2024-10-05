مصرع شاب غرقاٌ فى نهر النيل وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بترعة

لقى طالب مصرعه غرقًا فى نهر النيل، فيما أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة داخل ترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة والمصابين بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع طالب غرقا في نيل الحوامدية، وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص الأولي، أن الضحية يدعى "ك.ج" طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة.

وفى سياق آخر تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بمصرف بطريق قرية الروضة بمركز طامية.

وعلي الفور الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم انقاذهم وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلي مستشفى طامية المركزي، ورفع السيارة من المصرف وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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